Una settimana con Sergio Zavoli su Rai Storia

Rai Cultura, a un anno dalla morte avvenuta il 4 agosto 2020, ricorda Sergio Zavoli, un grande maestro del giornalismo italiano, dedicandogli numerosi appuntamenti da domenica 1 a lunedì 9 agosto su Rai Storia, con programmi, inchieste e interviste da lui firmati.

L’omaggio si apre il primo agosto alle 18 con Diario di un cronista. I vivi e i morti di Goro, reportage realizzato da Zavoli per TV 7 nel 1963, sulle condizioni economiche, sociali e territoriali del paese di Goro, nel ferrarese, mentre alle 22.30 (replica lunedì 2 agosto alle 11) è la volta del servizio del 1963 Diario di un cronista. La tratta degli stracci, sul mercato dell'abbigliamento usato a Resina, vicino Napoli. Appuntamento con il ciclo Diario di un cronista anche lunedì 2 agosto alle 19.30 con Piazza Giudia, la ricostruzione dei rastrellamenti del 1943 al Ghetto di Roma, e martedì 3 agosto sempre alle 19.30, con Il vicebrigadiere di Montevago, sull’esperienza vissuta nel terremoto del Belice.

Mercoledì 4 agosto alle 15, invece, la prima puntata del programma Nascita di una dittatura, mentre alle 19.30 Italiani - Sergio Zavoli. Il dire e il fare presenta un'antologia delle sue inchieste radiotelevisive per la Rai. Giovedì 5 agosto, invece, alle 15 la seconda puntata di Nascita di una dittatura racconta l’anno 1919 e, alle 19.30, Diario di un cronista. Un uomo chiamato Giovanni offre un ritratto di papa Giovanni XXIII.

Venerdì 6 agosto alle 15 c’è la seconda puntata di Nascita di una dittatura; e alle 19.30 il Diario di un cronista che racconta la missione militare partita dall'aeroporto di Leopoldville, Congo, per recuperare le salme dei 13 aviatori italiani della missione di pace Onu, uccisi l'11 novembre 1963 nel villaggio di Kindu. Alle 23.10, e in replica giovedì 12 agosto alle 16, Rommel un caso di coscienza ricostruisce le ultime ore di vita del generale tedesco Erwin Rommel e il suo suicidio forzato.

Sabato 7 agosto si parte alle 15 con la quarta puntata di Nascita di una dittatura sugli eventi storici che portarono alla marcia su Roma. A seguire, alcune puntate del ciclo Diario di un cronista, tra le quali – alle 18.30 - Processo allo specchio racconta la trasmissione condotta da Sergio Zavoli e dedicata al Giro d'Italia, Processo alla tappa, mentre alle 19 Tre storie ripropone i servizi di Sergio Zavoli del 1967 sul Festival di Sanremo e le interviste a Mike Bongiorno e Rita Pavone. Alle 19.30 in Incontro con Albert Schweitzer Zavoli intervista il medico alsaziano missionario e premio Nobel per la pace 1952 sul suo impegno umanitario contro la lebbra in Africa. Alle 22.30, infine, Zoom su Fellini è il dietro le quinte del film del 1965 Giulietta degli spiriti.

Domenica 8 e lunedì 9 agosto alle 15 spazio alla quinta e sesta puntata di Nascita di una dittatura con il racconto degli anni del potere fascista.