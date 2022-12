“Una vita in vacanza – Destinazione Sicilia”: il nuovo programma con Maddalena Corvaglia e Scintilla

L’inedita coppia di conduttori è protagonista di un incredibile viaggio alla scoperta della Sicilia, in onda dal 3 dicembre su Italia1 Redazione Sorrisi







"Una vita in vacanza - Destinazione Sicilia", in onda da sabato 3 dicembre su Italia1 (alle 13.45) risponde alla domanda «Cosa succede quando una bionda super sportiva e un comico divanato decidono di organizzare una vacanza insieme?». I soggetti in questione sono Maddalena Corvaglia e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, e c’è da scommettere che ne succederanno di tutti i colori.

I due conduttori sono protagonisti di un adventure game in chiave comica alla scoperta della Sicilia fuori stagione. Le avventure in cui si cimentano sono vissute come delle vere e proprie sfide, con tanto di classifica e premio finale che consiste in una bizzarra eccellenza del territorio, tra buon cibo, adrenalina e cultura. Ad accompagnarli nelle loro avventure in Sicilia c’è un Cicerone locale che cambia in ognuna delle cinque puntate.

La scaletta delle puntate