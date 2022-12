Uno “Speciale Tg1” per Luciano Pavarotti

"Voglio vivere così… e felice canto! Pavarotti la storia vera" in onda domenica 25 dicembre Luciano Pavarotti Lorenzo Di Palma







Notte di Natale con Pavarotti per Rai1 che domenica 25 dicembre alle 23.45 manda in onda un documento esclusivo con lo “Speciale del Tg1” a cura di Leonardo Metalli chiamato “Voglio vivere così… e felice canto! Pavarotti la storia vera”.

Girato tra Italia e Stati Uniti, il programma racconta la vera storia del re dei tenori, Luciano Pavarotti, maestro elementare con la passione per il canto, ereditata dal papà Fernando panettiere a Modena dal 1940 e tenore amatoriale della Corale Rossini.

Dalle testimonianze dei sui familiari al materiale video restaurato con una tecnica narrativa passato/presente, il documentario ritrae tutto come se il tempo non fosse mai trascorso. L’oratorio, gli amici più cari della briscola, del pallone e del tennis; la passione per i cavalli. Il lato sconosciuto di Big Luciano, dai suoi viaggi alla cucina, dai ristoranti ai piatti preferiti. Le storie segrete con le due famiglie. Quattro figlie, due mogli Adua e Nicoletta; dieci segretarie, donne spesso protagoniste delle sue scelte.

E poi la sua seconda vita negli Stati Uniti, oltre trent'anni a New York dal leggendario debutto del 1972 al Metropolitan Opera House dove ancora oggi è considerato un mito, con le sue interpretazioni, dalle meno conosciute a quelle che lo hanno reso famoso in ogni angolo del pianeta.

Un film con documenti inediti come nel caso dei primi incontri musicali con i tre tenori Pavarotti, Domingo e Carreras diretti da Zubin Metha, destinati a diventare un successo mondiale senza precedenti. La sua simpatia, gli scherzi continui e i suoi artisti preferiti da Bono Vox a Sting e Tony Renis, quest'ultimo artefice del duetto con Celine Dion. E ancora Zucchero che lo convinse ad ascoltare Bocelli per la prima volta e scrisse Miserere. La svolta pop di Pavarotti fu così che nacque il "Pavarotti and Friends". Poi l'incontro con il tenore Vittorio Grigolo che da bambino cantò con Pavarotti. Infine la voce di Stefano Accorsi che racconta la sua Modena.