Uno Speciale Tg1 tutto per Mina

22 Marzo 2020 | 15:58 di Lorenzo Di Palma

Mina compirà 80 anni, mercoledì prossimo, e per l’occasione SpecialeTg1 dedica alla “tigre di Cremona" la puntata in onda domenica 22 marzo, in seconda serata (23.40) su Rai1. Uno speciale in cui Claudio Valeri ripercorrerà, conversando con Vincenzo Mollica, la carriera di un’interprete straordinaria che agli inizi diede una scossa al mondo della canzone, che per anni è stata la protagonista delle serate televisive del sabato, che con le canzoni di Mogol e Battisti ha raggiunto un successo travolgente.

La sua voce ha accompagnato anni cruciali per il nostro Paese. Un’interprete che ha cantato 1.500 canzoni e venduto 150 milioni di dischi. Dal 1978 non si esibisce più, ma continua a cantare, ad incidere brani, a duettare con altri artisti. E, ascoltandola, vien spontaneo dire: 80 voglia di Mina.