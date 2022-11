Uno Speciale TG5 per “Cinema e Magia: Genio Rambaldi”

Una seconda serata dedicata al pioniere degli effetti speciali con le più iconiche sequenze di Alien, Avatar, Dune, Gravity, Inception, Forrest Gump, Il Signore degli Anelli, Jurassic Park, Matrix, Spiderman, Titanic, King Kong Carlo Rambaldi Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Milano dedica una mostra ai 40 anni di “E.T. l’extraterrestre”, con lo straordinario materiale proveniente dell’archivio di Carlo Rambaldi, il mago degli effetti speciali, che vinse il suo terzo Oscar nel 1982 proprio con il capolavoro di Steven Spielberg.

La Cineteca, negli spazi del MIC - Museo interattivo del cinema, espone disegni, bozzetti, lettere e filmati inediti di uno dei personaggi più famosi e di maggior successo nella storia del cinema: il piccolo e adorabile alieno E.T.

Anna Praderio ha visitato la mostra e raccolto le testimonianze dello stesso Spielberg, dei figli di Rambaldi (Victor e Daniela) e di Dario Argento e Luca Guadagnino e il risultato sarà in onda sabato 19 novembre, in seconda serata su Canale 5, nello Speciale TG5 “Cinema e Magia: Genio Rambaldi”.

L’approfondimento del TG5 racconta la folgorante carriera del pioniere e genio degli effetti speciali Carlo Rambaldi e l’evoluzione di queste tecniche, tra le sequenze più iconiche di storici film come “Alien”, “Avatar”, “Dune”, “Gravity”, “Inception”, “Il Signore degli Anelli”, “Forrest Gump”, “Jurassic Park”, “Matrix”, “Spiderman”, “Titanic”, “King Kong”…

Steven Spielberg parla di “E.T.” come di un film «per le persone che siamo, che siamo state, che vogliamo tornare a essere, che parla al cuore di tutti». Il maestro dell’horror Dario Argento, invece, ricorda il pupazzo di “Profondo Rosso”: «Per provare l'effettiva verosimiglianza, Carlo lo aveva fatto portare in Via Nazionale, a Roma… la gente urlava terrorizzata!». Per Luca Guadagnino, l’artigiano Rambaldi ha fatto due cose leggendarie: «E.T., naturalmente, e l'essere amato da Isabelle Adjani nel capolavoro di Andrzej Kaczynski “Possession”».