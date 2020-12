Uno Speciale Tg5 ricorda John Lennon

12 Dicembre 2020 | 15:10 di Lorenzo Di Palma

A una settimana dall’anniversario della sua tragica morte, Canale 5 con Quella leggenda intramontabile, titolo dello Speciale TG5 in onda in seconda serata sabato 12 dicembre, di ricordare uno dei personaggi più poetici e innovativi del 900: John Lennon.

La testata diretta da Clemente Mimun ha affidato a Susanna Galeazzi il compito di guidare lo speciale. Da Liverpool a New York, gli inviati del programma (Federico Gatti e Maria Luisa Rossi Hawkins) ricostruiscono l'inizio e le ultime ore di vita di Lennon. Interviste a esperti e musicisti - a chi ha vissuto quegli anni bollenti all’insegna di Sex & Drugs & Rock & Roll - testimoniano la figura dell’artista inglese, svelandone segreti, ribadendone verità, ricostruendone pensieri e battaglie.

Oltre a Ernesto Assante, storica colonna musicale di Repubblica, il valore e il talento di Lennon sono celebrati da Vasco Rossi, Gianni Morandi e Gaetano Curreri.

Cui si aggiunge la preziosa intervista a Julia Baird, sorellastra minore del musicista inglese, oggi 73enne. «Mi sono portata dentro - racconta la Baird - il suo messaggio di pace per tutta la vita». E quello che «per tutti era John Lennon - sottolinea - per me è rimasto “little boy”».