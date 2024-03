“Uomini e Donne”: Brando cambia idea e (per ora) non sceglie. Ecco perché

Per la prima volta nella storia del programma, un tronista cambia idea durante la scelta Redazione Sorrisi







È stata una puntata complicata quella del 20 marzo, anzi è meglio dire unica nella storia di "Uomini e donne". Infatti, il tronista Brando, a sorpresa, ha deciso di non scegliere. Ecco com'è andata. Dopo il suo ingresso, Maria De Filippi chiede spiegazioni a Brando a proposito di una sua indecisione espressa dietro le quinte proprio in merito al nome con cui continuare la frequentazione fuori dal programma. Lui ammette: «Io la scelta dentro di me ce l'ho, ma voglio che mi scatti qualcosa nel momento in cui mi siedo sulle poltrone della scelta. Voglio che sia una cosa istintiva».

Le candidate corteggiatrici sono due ragazze bellissime, Beatriz e Raffaella. Videochiamate per essere convocate in trasmissione per la scelta, le due non sono molto felici della notizia, fredde e distanti dopo non essersi presentate in studio poco tempo prima perché si sentono già rifiutate. Il problema, infatti, è che entrambe pensano ugualmente di non essere la prescelta.

Nelle clip riassuntive delle due conoscenze, si notano dei punti in comune tra le due ragazze: hanno avuto rapporti burrascosi con Brando, dall'amore a una forma di ostilità. Beatriz, dal carattere spontaneo e naturale, ha più volte ammesso di provare dei sentimenti per lui, ma anche di non sopportare le sue indecisioni. «Mi aspettavo che avrebbe scelto dopo una settimana di "meditazione" e mi ha fatto piacere sapere che è così» ha detto Beatriz.

Raffaella è una ragazza di una semplicità disarmante e di una bellezza fuori dal comune. Dopo cinque mesi di frequentazione in studio, i due si sono avvicinati moltissimo. Raffaella si sente sconfitta perché pensa di non essere la persona davvero voluta da Brando, anche perché, a un certo momento del percorso, lui voleva eliminarla. Questa paura è soffocante, quasi da portarla a allontanarsi emotivamente da lui. Anche lei, nella settimana di "pausa" dalle esterne, pensava che Brando avesse già scelto Beatriz. In studio, più di Beatriz, esprime inquietudine e rabbia.

Come ha sottolineato Maria De Filippi, Brando ha un carattere molto razionale e, una volta nella vita, avrebbe voluto operare una scelta istintiva e questa non sarebbe certo una colpa delle due ragazze. Questa indecisione di Brando, espressa fino all'ultimo minuto, fa però alterare Raffaella. In studio ci sono come ospiti Cristian e Valentina, l'ex tronista e la sua attuale compagna di vita: Brando e Cristian hanno iniziato questo percorso insieme.

Dopo una lunga riflessione dietro le quinte, Brando decide di non scegliere. Voleva che fosse una giornata bellissima e decide di prendersi ancora del tempo perché vuole sia una decisione speciale e non così ricca di malumori. Le ragazze, arrivate in una condizione emotiva di forte tensione, non hanno creato le condizioni ideali per un momento disteso e il tronista decide di incontrarle di nuovo per mezza giornata prima arrivare alla decisione finale. Cosa farà Brando? Nelle prossime puntate probabilmente assisteremo alla scelta definitiva.