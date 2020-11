“Uomini e donne” cambia musica: ecco qual è il nuovo jingle

26 Novembre 2020 | 15:55 di Alessandro Alicandri

Nella puntata del 26 novembre 2020, "Uomini e donne" cambia musica. Tra le tante novità di quest'anno, arriva un po' all'improvviso la novità più grande di tutte: una nuova sigla. Il motivetto storico che tutti conosciamo (ve lo ricordate quando lo suonava Agostino Penna, concorrente e vincitore a "Tale e quale show" nel 2019 o secono classificato nel torneo di quest'anno? Ecco, l'ha creato lui) oggi viene sostituito da "As cool as" di Andy L (nome d'arte del producer e musicista Andy Lewis), edito per la prima volta nel 2014 (ma inserito in diverse playlist di "tappeti musicali" più recenti, del 2018 e del 2020). Non è una parte di una canzone quindi, ma un loop creato da una piccola sezione di uno dei suoi tanti brani acid jazz.