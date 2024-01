“Uomini e Donne”: cosa succede nelle nuove puntate del 2024

Dall'8 gennaio torna l'appuntamento su Canale 5 con nuovi amori e colpi di scena Alessandro Alicandri







È finalmente tornato l'appuntamento con "Uomini e donne" su Canale 5, il programma dei sentimenti in compagnia di Maria De Filippi, Gianni Sperti, Tina Cipollari, Tinì Cansino e tutti i protagonisti. Ma dove eravamo rimasti? Ecco le vicende rilevanti della prima settimana di messa in onda del 2024 a partire dall'8 gennaio, per riprendere le fila delle storie lasciate in sospeso a fine 2023. Tra novità e colpi di scena, ricordiamo che i troni sono rimasti quelli dello scorso anno: Ida Platano, Brando Ephrikian e Cristian Forti.

L'abbandono di Roberta

Alessandro e Roberta hanno iniziato una frequentazione impervia, l'ennesima nella quale Roberta si è ritrovata fortemente delusa da un uomo sì coinvolto, ma di certo non innamorato. Lei non lo ammette, ma il coinvolgimento emotivo verso di lui è importante. Roberta prende così la decisione shock di lasciare il programma perché ritiene di non poter più sopportare ulteriormente un coinvolgimento emotivo tribolato come quello avuto con Alessandro Vicinanza, rifiutando lui e chiunque altro, pensando di non essere adatta a avere una storia d'amore. Alessandro nel frattempo non si sbilancia, anzi, sembra piuttosto coinvolto anche da Cristina Tenuta, altra presenza fissa nel programma.

Il trono di Cristian

Non c'è pace per Cristian, che si ritrova tra due fuochi: Virginia e Valentina in questo momento rappresentano le due ragazze in aria di scelta, ma sono ai ferri corti. Virginia accusa Cristian di aver sostanzialmente già scelto la persona da portare fuori dalla trasmissione come scelta, mentre Cristian, in modo maldestro, prova a calmare gli animi senza riuscirci. Se Virginia è fuori di sé, non sta benissimo nemmeno Valentina, che è stufa di sopportare le frecciatine e le incombenze dell'altra corteggiatrice. Se gli animi tra le corteggiatrici sono spesso distesi, qui si è scatenato l'inferno. Per Cristian si prospettano tempi durissimi, in attesa della sua decisione.