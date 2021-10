“Uomini e donne”: Matteo Fioravanti ha scelto Noemi

Il giovane tronista romano di origini umili e di buon cuore, si è innamorato Alessandro Alicandri







È poco comune la storia di Matteo a “Uomini e donne”, ritrovatosi innamorato di Noemi all'improvviso, quasi senza volerlo. Tra i due è scoppiato un sentimento, non semplicemente una passione fisica. Nei loro incontri, gli ultimi in particolare, già si intravedeva la necessità di una scelta. È così che Matteo Fioravanti ha scelto Noemi Baratto, la bellissima 21enne riccia di Napoli. Nella puntata di oggi ha escluso Veronica, che si è sentita un po' illusa dai comportamenti di Matteo. Matteo ha poi detto di Noemi: “La foto sua che mi ha dato, io non l'ho messa nel comodino. L'ho messa vicino alla letto”. È così che senza troppe cerimonie, molto presto in verità, ha preso la sua decisione, ricevendo un immediato sì. Divertentissima è stata Tina, che nell'indecisione di Matteo, che ha chiesto al tronista di prendere coraggio e fare la sua decisione: "Allora scegli? Che fai? Fate scendere sti petali. Non scegli? Sentite allora torno di là se succede qualcosa chiamatemi”.