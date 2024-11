“Uomini e Donne”, Sabrina chiude la sua conoscenza con Francesco

Accusata di pensare ancora a Gabriele, la dama del trono over ha preso una decisione importante Silvia Di Gregorio







Sabrina è stata la protagonista indiscussa della puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 20 novembre. La cinquantaquattrenne emiliana, nota per essere molto sicura di sé, ha preso una decisione molto importante sulla sua conoscenza con Francesco dopo aver trascorso una notte con il suo cavaliere. Serata che, tuttavia, non è andata come sperato.

Con un filo di commozione, Sabrina ha spiegato in studio di non essere riuscita ad andare avanti e a lasciarsi andare come avrebbe voluto con il suo accompagnatore. Nonostante lo abbia definito un uomo con una “testa fantastica”, alla fine Francesco non è riuscito a conquistare il cuore della dama.

In sottofondo sono arrivate le proteste di Tina, la quale ha accusato Sabrina di essere ancora innamorata di un altro cavaliere, Gabriele. Malgrado la conoscenza con quest’ultimo sia finita male, il sospetto di molti è che Sabrina stia ancora pensando al 64enne originario di Mestre. Che sia la verità o meno, è sicuro che la conoscenza tra Sabrina e Francesco non proseguirà, interrompendosi forse un po’ troppo presto.

Sabrina però non si dà per vinta nemmeno stavolta. Lei, che nella vita è una professionista nel settore immobiliare, ha deciso infatti di partecipare al dating show condotto da Maria De Filippi per trovare l’amore e continuerà a provarci malgrado i primi fallimenti lungo il suo percorso.

Sono tante, infatti, le delusioni incontrate nel programma, dalla breve frequentazione con Silvio, a quel rapporto mai veramente sbocciato con Francesco e neppure con Massimo o Tino. Successivamente è stata la volta di Fabio che l’ha profondamente delusa abbandonando il programma. Sabrina ne sta passando tante, ma è ancora convinta di potercela fare, di poter finalmente trovare l’amore con un uomo che la conquisti mentalmente e fisicamente e che, soprattutto, abbia occhi soltanto per lei.