“Vasco Rossi – Il supervissuto”: arriva la docuserie su Netflix

Cinque episodi che raccontano la storia del rocker di Zocca Cecilia Uzzo







Non c’è ancora una data di uscita, ma c’è un titolo più che eloquente: "Vasco Rossi - Il supervissuto". Così si intitola, infatti, la docuserie in arrivo “prossimamente” su Netflix. L’annuncio, che lancia anche il teaser trailer, arriva il giorno dopo l’anteprima avvenuta in occasione della tappa del concerto a Bologna del tour “Vasco Live”. Il titolo si riferisce proprio a un’affermazione dello stesso Vasco: «Io non sono solo un sopravvissuto, io sono un supervissuto».

I cinque episodi di "Vasco Rossi - Il supervissuto" forniscono un accesso senza precedenti alla rockstar italiana. Scritta da Igor Artibani e Guglielmo Ariè, insieme a Pepsy Romanoff (che ne è anche regista), la docuserie è stata girata, in gran parte, durante i due anni di pandemia, un momento di inaspettata pausa dai soliti, innumerevoli impegni della rockstar. Non per niente in quel periodo Vasco ha avuto tempo di guardarsi indietro e ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita. Così la serie segue il rocker nei luoghi più importanti per lui, da Zocca, sua città natale, a Los Angeles. Attraverso interviste, materiali d’archivio e testimonianze di chi lo ha accompagnato in questi anni, ripercorre la sua e le molte storie che stanno dietro alle sue indimenticabili canzoni.

