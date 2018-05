«Veleni Quotidiani»: uno speciale di Sky TG24

06 Maggio 2018 | 19:01 di Lorenzo Di Palma

Si chiama Veleni Quotidiani lo speciale di Sky TG24, in onda lunedì 7 maggio alle 20.20 sui canali 100 e 500 di Sky e sul canale 50 del digitale terrestre su formaldeide, parabeni, ammine aromatiche, sostanze poco note ai consumatori e potenzialmente dannose per la salute, che rischiano di essere compagne occulte dei più semplici gesti quotidiani o di abitudini sempre più in voga, come vestirsi o tatuarsi.

Lo speciale - a cura di Alessandro Marenzi e Andrea Bignami, con i reportage realizzati da Paola Baruffi, Luigi Casillo, Laura Ceccherini, Chiara Piotto e Ketty Riga - svela i rischi per la salute che si nascondono negli oggetti e prodotti che ogni giorno ci portiamo addosso. Dai vestiti ai cosmetici, dalle tinture per capelli ai pigmenti per i tatuaggi, fino ai cellulari con le loro radiofrequenze, quotidianamente entriamo in contatto con sostanze o oggetti che possono danneggiare il nostro organismo, provocandoci patologie più o meno severe: allergie e dermatiti ma anche, nei casi più gravi, tumori.

Lo speciale di Sky TG24 prova a capire come questo possa accadere, tra dubbi della scienza sulla tossicità di alcune sostanze, poca chiarezza nei sistemi di etichettatura, scarsa informazione dei consumatori, mancati controlli sui prodotti importati e norme lacunose, che consentono l’utilizzo, talvolta anche in modo anche legale, di composti riconosciuti come tossici. Un insieme di cause che rende molto difficoltoso capire come proteggersi, distinguendo i prodotti pericolosi dai molti realizzati a regola d’arte.