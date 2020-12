“Venti20…Quasi 21”: su Tv8 il talk show di Alessio Viola ripercorre il 2020

23 Dicembre 2020 | 14:47 di Redazione Sorrisi

Dopo il successo di “Venti20” arriva “Venti20…Quasi 21”, un talk show condotto da Alessio Viola che ripercorrerà gli eventi dell’intenso anno appena trascorso. Tra cronaca e politica, costume e spettacolo, a vagliare gli avvenimenti sono quattro “quasi-giudici”: Giovanna Botteri, Mara Maionchi, Michela Murgia e Morgan.

Il programma, produzione originale TV8 realizzata da Stand by me e Sky Production and Creative Hub, andrà in onda in prima visione mercoledì 23 dicembre in prima serata.

La domanda di fondo che pone “Venti20…Quasi 21” è semplice: cosa tenere e cosa lasciare dell’anno che si va a concludere? Per ciascun tema solo una cosa potrà essere salvata e toccherà ai giudici, seduti a un tavolo che diventa una capsula del tempo, valutare tutte le notizie che non parlano di Covid. Insieme a loro non mancheranno in collegamento ospiti come Roberto Saviano e Franco Locatelli.