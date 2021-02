“Verissimo” con Jo Squillo, Elena Santarelli e Melissa Satta

13 Febbraio 2021 | 11:23 di Angelo De Marinis

Francesco Sarcina presenterà, in anteprima a Verissimo - sabato 13 febbraio, dalle ore 16 su Canale 5 - la sua autobiografia dal titolo Nel mezzo, in cui racconta per la prima volta la sua vita, fatta di luci ombre. «Sono nato nelle periferie milanesi dove giravano violenza e droga. All’inizio non facevo un uso così pesante di sostanze, ma il problema era la mentalità», racconta, ma nel mondo della musica, Sarcina ha incontrato però un amico, J-Ax, che l’ha aiutato molto durante quel periodo buio della sua vita: «Lui aveva già fatto outing su questo argomento e l’ho chiamato per capire come potevo fare per uscirne. Era felicissimo della chiamata e mi ha detto che il percorso sarebbe stato lungo e complicato perché quel demone ti rimane. È una lotta che dura anni. Ora il demone si è trasformato, sono arrivato alla fine ma è stata dura».

Poi si racconterà a Silvia Toffanin anche Melissa Satta, che qualche giorno fa ha spento 35 candeline. La showgirl da poco ha dovuto affrontare la sua separazione definitiva da Kevin Prince Boateng: «È stata la storia più importante della mia vita» ma «adesso ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma e come donna» e «desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina prima o poi succederà».

Completano il parterre degli ospiti, Francesca Sofia Novello, famosa per essere la compagna di Valentino Rossi; Jo Squillo che ripercorrerà la sua carriera ed Elena Santarelli. Infine una storia di amicizia che dura da più di cinquant’anni, una lunga carriera nel mondo della musica: in studio anche Riccardo Fogli e Dodi Battaglia.