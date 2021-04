“Verissimo” da “Amici” a Marisa Laurito

Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Arisa Rosa ed Enula ospiti di Silvia Toffanin Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Lorenzo Di Palma







Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, oltre che le concorrenti eliminate dal serale del talent di Maria De Filippi: la cantante Enula Bareggi e la ballerina Rosa Di Grazia. Tutti questi protagonisti di Amici 20 saranno ospiti di Verissimo, che sabato 17 aprile su Canale 5 va in onda eccezionalmente alle 17 per lasciare spazio allo Speciale del Tg5 dedicato ai funerali del Principe Filippo di Edimburgo.

Ma non solo Amici, infatti sarà in studio anche Marisa Laurito per raccontare la sua lunga carriera e vita piena di aneddoti.