A «Verissimo» Fabio De Luigi e Roberto Giacobbo

02 Febbraio 2019 | 09:30 di Redazione Sorrisi

Sarà Fabio De Luigi il primo ospite del talk show Verissimo, sabato 2 febbraio, alle 16 su Canale 5. L’attore racconterà a Silvia Toffanin del suo ultimo lavoro, la commedia 10 giorni senza mamma, tra pochi giorni al cinema.

Poi, a Verissimo una coppia da copertina, quella formata dall’ex nuotatore della Nazionale Italiana Filippo Magnini e la show girl Giorgia Palmas.

Quindi, per la prima volta in studio il volto della scienza in tv: Roberto Giacobbo, l’attrice spagnola Rocìo Muñoz Morales, Stefano Bettarini e Matilde Brandi.