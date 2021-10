“Verissimo”: gli ospiti del 9 ottobre

Questa settimana andrà in onda solo sabato 9 ottobre, alle ore 16.30, il talk show pomeridiano di Canale 5 Verissimo. Saranno ospiti di Silvia Toffanin: Leonardo Spinazzola, tornato ad allenarsi dopo il brutto infortunio subito con la Nazionale di calcio durante Euro 2020, Laura Torrisi e il campione olimpico della staffetta 4X100 di Tokyo Eseosa Fostine Desalu.

Inoltre, Silvia Toffanin si occuperà dei destini incrociati di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, entrambi passati dallo sport alla tv con Tù sì que vales, e intervisterà Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo Acutis, morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante e proclamato beato, per il suo straordinario percorso di fede, proprio il 10 ottobre del 2020.

Per quanto riguarda domenica, invece, la partecipazione della Nazionale Azzurra di calcio alla Finale per il terzo e quarto posto di Nation League - domenica alle ore 15 in diretta tv – ha convinto Canale 5 a non costringere il pubblico a dover scegliere tra il match dell’Italia e due programmi molto seguiti. E così la puntata di Amici prevista domenica andrà in onda lunedì 11 ottobre sostituendo eccezionalmente Uomini e donne. Mentre Verissimo andrà regolarmente in onda sabato 9 per poi riprendere come d’abitudine il doppio appuntamento sabato 16 e domenica 17 ottobre.