“Verissimo”: gli ospiti di sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023

Tutti i personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5







Michelle Hunziker, Levante, Gerry Scotti e i Cugini di Campagna saranno tra gli ospiti, sabato 18 e domenica 19 febbraio, alle ore 16.30 su Canale 5, del consueto doppio appuntamento con “Verissimo”.

Per la precisione, sabato 18 febbraio al talk show pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset ci sarà il talento di Levante e si racconterà l’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Dall’esperienza fatta al “Grande Fratello Vip” parlerà invece Wilma Goich. Infine, saranno ospiti: Ellen Hidding, storico volto del programma “Melaverde” e l’attore Massimiliano Gallo, a teatro con la commedia “Amanti”.

Domenica 19 febbraio, invece, Silvia Toffanin intervisterà Michelle Hunziker, in partenza su Canale 5 con “Michelle Impossible and Friends”. Inoltre, in studio, la storia dei Cugini di Campagna, i 60 anni di carriera di Rita Pavone e Gerry Scotti, al via proprio domenica sera con la nuova edizione de “Lo show dei record”. Infine, a “Verissimo” l’amicizia tra Emanuela Folliero e Patrizia Rossetti.