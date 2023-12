“Verissimo”: gli ospiti di sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023

Tutti i personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Un’intervista esclusiva a Ilary Blasi e poi Eleonora Giorgi, Alfonso Signorini, Iva Zanicchi, Anna Tatangelo e tanti altri ospiti. Questo dobbiamo aspettarci dal doppio appuntamento, sabato 2 e domenica 3 dicembre, alle 16.30 su Canale 5, con “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin.

In particolare sabato 2 dicembre, a “Verissimo” ci sarà Alfonso Signorini, conduttore di “Grande Fratello”, ora in libreria con il suo ultimo lavoro su Maria Callas dal titolo “Troppo fiera. Troppo fragile”. E sempre in tema di Gf, sarà ospite Angelica Baraldi, l’ultima concorrente eliminata dal reality di Canale 5. Inoltre, torna “Verissimo” uno dei volti più amati e divertenti di “Terra Amara”, l’attrice Esra Dermancıoğlu, che nella soap interpreta il personaggio di Behice. In studio quindi una coppia molto affiatata nata a “Uomini e donne”, quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini. E parlando d’amore sarà presente anche Annalisa Minetti con il marito Michele. Infine, spazio alla musica con il neo papà di due gemellini Enrico Nigiotti.

Domenica 3 dicembre, invece, dopo il clamore mediatico scatenato dal docufilm sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi sarà, in esclusiva, a “Verissimo” per un’intervista imperdibile. Per parlare del grave problema di salute che l’ha recentemente colpita, sarà poi ospite Eleonora Giorgi sostenuta dall’affetto dei figli Paolo e Andrea. Mentre, direttamente da “Io Canto Generation” arriva il racconto e le emozioni di tre dei sei capisquadra, Iva Zanicchi, Anna Tatangelo e Mietta, con tre dei giovani talenti musicali. Infine, da “Amici di Maria De Filippi” la storia d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca.