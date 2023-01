“Verissimo”: gli ospiti di sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023

Tutti i personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Stefania Sandrelli, Valeria Marini, Panatta e Magalli, ma anche l’intera famiglia composta da Ambra, Francesco Renga e la figlia Jolanda. Sono solo alcuni dei tanti ospiti che si accomoderanno sulle poltrone di “Verissimo”, per il consueto doppio appuntamento con il talk show di Canale 5 sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023, alle ore 16.30.

In particolare sabato 21 gennaio sarà per la prima volta a “Verissimo” uno dei più grandi tennisti italiani di sempre: Adriano Panatta con la moglie Anna. Sarà anche la volta della prima intervista televisiva per Jolanda, figlia di Ambra e Francesco Renga. Inoltre Silvia Toffanin ascolterà l’intenso racconto dell’hair stylist Federico Lauri e della vita, tra gioie e grandi dolori e di Lory Del Santo. Infine, le emozioni per l’arrivo di una nuova bimba per la coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini.

Domenica 22 gennaio, invece, “Verissimo” ospiterà le tre donne di “Grande Fratello Vip”: Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. In studio con Silvia Toffanin ci sarà poi una vera icona del cinema italiano come Stefania Sandrelli e lo spazio per il racconto della vita e degli amori di Valeria Marini. Inoltre Giancarlo Magalli sarà a “Verissimo” con le figlie Manuela e Michela per raccontare, per la prima volta, il grave problema di salute che lo ha colpito qualche mese fa. Infine, una delle specialità della casa, ovvero “l’intervista mamma-figlio” con Ilona Staller e Ludwig Koons.