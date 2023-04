“Verissimo”: gli ospiti di sabato 22 e domenica 23 aprile 2023

Tutti i personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Torna sabato 22 e domenica 23 aprile, alle 16.30 su Canale 5 l’appuntamento con “Verissimo”, il talk show pomeridiano condotto da Silvia Toffanin. Che sabato 22 aprile accoglierà in studio: l’attrice Martina Stella, da qualche tempo lontana dai riflettori, seguita da Antonia Liskova, per la prima volta a “Verissimo”, protagonista femminile della fiction di Canale 5 “Il Patriarca” e da Federica, la cantante eliminata nell’ultima puntata del serale di “Amici” di Maria De Filippi. E ancora, reduce dall’esperienza fatta al “Grande Fratello Vip” Milena Miconi e Paola Caruso. Infine, per parlare del loro percorso di vita, saranno ospiti Vladimir Luxuria e il monaco buddista e make up artist Kodo Nishimura, militante a livello internazionale dei diritti Lgbtq+.

Domenica 23 aprile, sarà invece ospite un’eccellenza della danza di fama mondiale: Roberto Bolle. Sarà a “Verissimo” poi anche Sonia Bruganelli, per la prima volta insieme alla figlia Adele Bonolis. Inoltre, prima intensa intervista madre-figlio nel talk di Canale 5 anche per Romina Power e Yari Carrisi Power. Infine, spazio alla band dei record, che con 100 milioni di dischi venduti ha fatto la storia della musica italiana: i Pooh. Tra ricordi, aneddoti e tante emozioni Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno la loro lunga carriera.