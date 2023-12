“Verissimo”: gli ospiti di sabato 23 e domenica 24 dicembre 2023

Tutti i personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Andrà da Gerry Scotti a "Le storie di Terra Amara", il penultimo doppio appuntamento dell'anno con "Verissimo", il talk show del pomeriggio del weekend di sabato 23 e domenica 24 dicembre, su Canale 5 alle 16.30.

In particolare, sabato 23 dicembre, Silvia Toffanin accoglierà in studio Gerry Scotti, pronto per la finalissima di “Io Canto Generation”. Aria di Natale, poi, con la voce di Alberto Urso con i The Tenors e Sara Ricci, ultima eliminata da “Grande Fratello”. E ancora, in studio l’attrice Nazan Kesal, che interpreta Sevda nella serie “Terra Amara”; Enrica Bonaccorti per la prima volta con la figlia Verdiana, la mitica Wilma De Angelis e Paola Caruso.

Per il periodo natalizio, da domenica 24 dicembre, fino a sabato 6 gennaio 2024, il talk di Canale 5 sarà in onda con “Verissimo - Le storie”. Si parte domenica con “Verissimo - Le storie di Terra Amara”, un appuntamento speciale con tutti i protagonisti della serie campione d’ascolti di Canale 5. Tra i tanti personaggi in studio – Zuleyha, Fekeli, la nonnina Azize, Esra e Fikret - verrà proposta un’intervista inedita a Hande Soral, la bellissima attrice turca che interpreta il ruolo di Ümit.

Sabato 30, domenica 31 dicembre e sabato 6 gennaio “Verissimo - Le storie” proporrà le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin, con tanti contributi inediti, come l’intervista a Katherine Kelly Lang e Ashley Jones, rispettivamente Brooke e Bridget di “Beautiful”. Mentre domenica 7 gennaio ci sarà il primo appuntamento, ricco di ospiti e sorprese, dell’edizione 2024 di “Verissimo”.