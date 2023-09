“Verissimo”: gli ospiti di sabato 23 e domenica 24 settembre 2023

Tutti i personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Tanti personaggi della tv, come Gerry Scotti o l’Ylmaz di "Terra Amara", Uğur Güneş, che ritorna dopo appena una settimana, ma anche una politica come Maria Elena Boschi, sono tra gli ospiti del weekend in compagnia di “Verissimo”, sabato 23 e domenica 24 settembre, alle ore 16.30 su Canale 5.

Sabato 23 settembre, a poche ore dalla nuova edizione di “Tù sì que vales”, saranno ospiti i conduttori Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Poi, per tutte le fan di “Terra Amara”, torna l’attore Uğur Güneş, per parlare della drammatica uscita di scena del suo personaggio - Ylmaz - e dei suoi progetti per il futuro. Inoltre ci saranno: Federica Panicucci, da lunedì su Canale 5 con “Mattino Cinque News”, il percorso di Annalisa Minetti e il recente matrimonio da fiaba di Gessica Notaro e Filippo Bologni.

Quest’estate la tormentata storia d’amore tra Gabriela e Giuseppe ha appassionato il pubblico di “Temptation Island” ed è culminata settimana scorsa negli studi di “Uomini e donne” con una proposta di matrimonio. A “Verissimo” la coppia racconterà tutte le emozioni vissute in questo momento.

Domenica 24 settembre, invece, a “Verissimo” l’onorevole Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti saranno per la prima volta insieme in tv per parlare della loro storia d’amore. Quindi, dopo quarant’anni di carriera tv e tantissimi progetti di cui parlare, Silvia Toffanin accoglierà Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati della tv, prossimamente su Canale 5 con “Io Canto Generation”. E sarà in studio, con la sua storia e il suo talento, anche Anna Tatangelo. Inoltre, spazio all’ironia di Luciana Littizzetto, entrata nella squadra di “Tù sì que vales”. Infine, Paola Caruso racconterà al pubblico di “Verissimo”, che in questi mesi ha seguito con apprensione e affetto la storia del suo piccolo Michele, come sono oggi le condizioni di salute di suo figlio.