“Verissimo”: gli ospiti di sabato 24 e domenica 25 settembre

Tutti personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5







Ritorna su Canale 5, il talk show del weekend, il 24 e 25 settembre alle ore 16.30, “Verissimo”. Sabato Silvia Toffanin accoglierà in studio una coppia irresistibile, quella formata da Pio e Amedeo, dal 28 settembre su Canale 5 con una nuova edizione di “Emigratis”.

I due saranno seguiti da un’altra coppia, quella degli sposini freschissimi di nozze, formata dal campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020 Marcell Jacobs e Nicole Daza, che rivivranno le emozioni del loro matrimonio.

Inoltre il parco-ospiti sarà completato dall’attrice Rosalinda Cannavò e, infine, per la prima volta a “Verissimo” la storia di Eva Robin’s e tutta la grinta di Irene Grandi.

Domenica invece Silvia Toffanin accoglierà una vera star hollywoodiana che con i suoi “Rocky” e “Rambo” è entrato di diritto nella storia del cinema mondiale: Sylvester Stallone.

L’attore italo-americano sarà seguito da Federica Pellegrini e Matteo Giunta chesaranno in studio per rivedere per la prima volta le immagini del loro matrimonio.

E ancora, saranno ospiti Luca Argentero e Alessandro Siani, coppia inedita che, dal 27 settembre, sarà dietro il mitico bancone di “Striscia la Notizia”.

Inoltre, prima volta insieme nel talk show di Canale 5 anche per Al Bano e Iva Zanicchi e, infine, spazio al drammatico racconto di Silvia e Giulia Provvedi che hanno perso il loro papà sotto i loro occhi.