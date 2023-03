“Verissimo”: gli ospiti di sabato 25 e domenica 26 marzo 2023

Tutti i personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Lino Banfi, Carol Alt, Carolyn Smith e Costanza Caracciolo. Sono solo quattro, tra i tanti ospiti che animeranno, sabato 25 e domenica 26 marzo alle ore 16.30, “Verissimo”, il talk show del weekend di Canale 5.

In particola sabato 25 marzo “Verissimo” si aprirà con un “ritratto” di Costanza Caracciolo, da velina a splendida mamma di due bambine e moglie di Bobo Vieri. Poi ci sarà spazio per un’intervista a 360° a Carol Alt, una delle top model più amate negli anni ’80. Inoltre, la rinascita come nuotatore di Manuel Bortuzzo e la grinta di Arianna Bergamaschi, a teatro con il musical “Vlad Dracula”. Infine, spazio al talento e alle emozioni di Megan e NDG, primi eliminati della fase serale di “Amici” di Maria De Filippi.

Domenica 26 marzo, invece, Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta in studio Maria e Catello Celentano, genitori di Angela, scomparsa nel nulla 27 anni fa, ma che loro non hanno mai perso la speranza di poter riabbracciare. A “Verissimo” si parlerà poi del grande dolore di Lino Banfi, che ha perso, solo il mese scorso, la sua adorata Lucia. E ancora, della forza e del coraggio di Carolyn Smith e la storia di un’amicizia, quella tra Stefania Orlando e Anna Pettinelli. Infine, a “Verissimo” i tre giudici del serale di “Amici” di Maria De Filippi: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.