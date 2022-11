“Verissimo”: gli ospiti di sabato 26 e domenica 27 novembre

Tutti i personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Come sempre sono moltissimi gli ospiti che sabato 26 e domenica 27 novembre alle 16, su Canale 5, passeranno il weekend in compagnia di “Verissimo”.

Sabato 26 novembre in studio con Silvia Toffanin ci sarà una giovanissima attrice già molto apprezzata per il suo talento, Ludovica Nasti (“L’amica geniale”, “Un posto al sole” o il più recente “Mondocane”), e si respirerà aria di Natale con una vera pop star, Alexia.

Inoltre, intervista padre e figlia per il comico Angelo Pisani e la sua piccola Agata mentre anche Marco Bellavia sarà in studio in compagnia del figlio Filippo. Si racconteranno poi, per la prima volta a “Verissimo”, Monica Leofreddi e Alessia Mancini, in uscita con il suo primo libro di cucina e bellezza.

Domenica 27 novembre, invece, il talk show riaccoglie Cristina Scuccia, ovvero Suor Cristina che proprio a “Verissimo” la settimana scorsa aveva rivelato di aver lasciato la vita consacrata, mostrandosi per la prima volta al grande pubblico in “abiti borghesi”.

Spazio, poi, alla celebrazione dei 40 anni di carriera di Cristina D’Avena che, con le sue hit, ha fatto cantare generazioni di bambini. Silvia Toffanin accoglierà poi Claudio Bisio e Vittoria Puccini, dall’1° dicembre al cinema con la commedia “Vicini di casa”.

E poi, a “Verissimo” uno splendido cinquantenne con trent’anni di carriera Nek, Stash con la compagna Giulia Belmonte e Samantha De Grenet che presenterà suo figlio Brando.