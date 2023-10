“Verissimo”: gli ospiti di sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023

Tutti i personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Anche Gerry Scotti, Paola Barale, Anna Pettinelli e Vladimir Luxuria, saranno tra gli ospiti di Silvia Toffanin, sabato 28 e domenica 29 ottobre alle 16.30 su Canale 5, per il consueto doppio appuntamento del weekend con “Verissimo”.

In particolare, sabato 28 ottobre, ci sarà la prima intervista a “Verissimo” per Sara Doris, in uscita con un libro su suo padre, Ennio Doris. Poi spazio alla storia di Heidi Baci, concorrente che alcune settimane fa ha lasciato a sorpresa la casa del “Grande Fratello”. Inoltre, saranno ospiti l’attrice Selin Yeninci, volto di Saniye nella celebre soap “Terra Amara”, Paola Barale e infine, Vladimir Luxuria, per la prima volta intervistata con la sua splendida mamma.

Domenica 29 ottobre, invece, il programma prevede un’intervista a Gerry Scotti, tra poco su Canale 5 con “Io Canto Generation” e al debutto nella veste di scrittore con il libro “Che cosa vi siete persi”. Ospite anche Anna Pettinelli, tornata nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi in veste di professoressa di canto. Poi spazio all’intenso racconto di Samira Lui, concorrente eliminata da “Grande Fratello”. Infine, dopo le dichiarazioni rilasciate settimana scorsa e la dura replica di Sophie Codegoni sulla fine della loro relazione, torna in studio per chiarire la sua posizione Alessandro Basciano.