“Verissimo”: gli ospiti di sabato 3 e domenica 4 dicembre

Cambia orario, sabato 3 dicembre, “Verissimo”, il talk show di Canale 5 che sarà anticipato alle 14.10 per non “scontrarsi” con le partite dei Mondiali di Calcio, in corso sui canali Rai. Ospiti della puntata di sabato saranno Roberto Lipari e Sergio Friscia, direttamente da “Striscia la notizia”, l’ex Miss Italia e attrice Federica Moro e il campione di judo Fabio Basile che racconterà la sua intensa storia.

Inoltre, Silvia Toffanin condurrà un’intervista “madre e figlia” con l’attrice Valeria Fabrizi e la sua Giorgia. E infine, racconteranno il loro momento magico Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che presto diventeranno genitori.

Domenica 4 dicembre al consueto orario delle 16, a “Verissimo” sarà invece ospite per la prima volta un vero mito della storia della musica italiana: Bobby Solo. In studio poi tutte le emozioni del professore di canto di “Amici” Rudy Zerbi e la storia di un’artista amatissima, Ivana Spagna.

E ancora, un ritratto inedito di Pierpaolo Pretelli e Manila Nazzaro presenterà al pubblico il piccolo di casa, Nicolas. Infine, da “Uomini e donne”, spazio all’amore con la prima intervista di coppia di Ida e Alessandro.