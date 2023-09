“Verissimo”: gli ospiti di sabato 30 settembre e domenica 1° settembre 2023

Tutti i personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Federica Pellegrini, Romina Power, Lino Banfi e Claudio Bisio sono tra gli ospiti di Silvia Toffanin, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, alle ore 16.30 su Canale 5, per il consueto doppio appuntamento del weekend con “Verissimo”.

In particolare gli ospiti di sabato 30 settembre comprendono: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, coppia che ha appena inaugurato la nuova edizione di “Striscia la notizia”; Sandra Milo, tra le protagoniste del grande cinema italiano, protagonista di una toccante intervista con Silvia Toffanin; Claudio Bisio, alla prima prova come regista con il film “L’ultima volta che siamo stati bambini”. Inoltre, per gli appassionati di “Terra Amara” ci sarà spazio per Kerem Alışık, l’attore turco che nella soap di Canale 5 interpreta il personaggio di Fekeli. E ancora, i neosposi Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosimo rivivranno i momenti più significativi delle loro recenti nozze. Infine, da “Temptation Island”, saranno a “Verissimo” per la prima intervista di coppia, Isabella e Manuel.

Domenica 1° ottobre sarà, invece, a “Verissimo” la “divina” del nuoto italiano, Federica Pellegrini, in dolce attesa della sua prima bambina; Romina Power con l’intenso racconto del suo viaggio spirituale a Medjugorje. E ancora, al talk show del pomeriggio di Canale 5 ci saranno tutta l’umanità e la simpatia di Lino Banfi; Nek e Renga, insieme sul palco e amici nella vita e il carisma di Cristiano Malgioglio.