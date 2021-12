“Verissimo”: gli ospiti di sabato 4 e domenica 5 dicembre

Tutti personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Nuova infornata di ospiti per Verissimo, il talk show del pomeriggio di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin, sabato 4 e domenica 5 dicembre, alle ore 16.30.

Sabato ci saranno, per la prima volta insieme in tv, Elena Santarelli con il marito Bernardo Corradi, ex calciatore ora commentatore sportivo. E poi la giornalista di RaiSport Paola Ferrari, la schermitrice Elisa Di Francisca, Stefania Orlando e il cantautore e rapper uscito dalla scuola di Amici, Aka 7even.

Protagonisti della domenica di Verissimo saranno, invece, la comicità irresistibile di Massimo Boldi, per un’intervista di coppia Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, per la prima volta in studio Peppino di Capri con la sua voce inconfondibile e i suoi 60 anni di carriera, Caterina Balivo e Ilona Staller.