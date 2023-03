“Verissimo”: gli ospiti di sabato 4 e domenica 5 marzo 2023

Tutti i personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Lorenzo Di Palma







Lorella Cuccarini, Giancarlo Fisichella e Kekko Silvestre con i Modà saranno tra ospiti di “Verissimo”, nel consueto doppio appuntamento del weekend di sabato 4 e domenica 5 marzo, alle ore 16.30 su Canale 5.

Infatti sabato 4 marzo Silvia Toffanin incontrerà per la prima volta il pilota automobilistico Giancarlo Fisichella. A “Verissimo”, inoltre, intervista madre-figlia per Soleil Sorge e sua mamma Wendy e la gioia di diventare presto genitori di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, coppia nata quattro anni fa a “Uomini e donne”. E ancora, sarà in studio Sean Kanan, l’attore che interpreta il personaggio di Deacon nella soap “Beautiful”. Infine, l’ironia di Francesca Reggiani a teatro con “Questioni di prestigio” e Matilde Brandi, che riceverà una sorpresa dal suo nuovo compagno Francesco.

Domenica 5 marzo, invece, a “Verissimo”, intervista a tutto tondo con Lorella Cuccarini, icona dello spettacolo italiano e insegnante di canto nella scuola di “Amici” e l’intenso racconto di Kekko Silvestre dei Modà. Per la prima volta sarà in studio, per un ritratto inedito, anche una grande attrice del cinema italiano: Giovanna Ralli. Infine, la simpatia travolgente di Katia Follesa e dal “Grande Fratello Vip” le emozioni e la storia di Antonino Spinalbese.