“Verissimo”: gli ospiti di sabato 4 e domenica 5 novembre 2023

È un’intervista esclusiva a Stefano Tacconi il piatto forte nel menù del nuovo doppio appuntamento con “Verissimo”, sabato 4 e domenica 5 novembre, alle 16.30 su Canale 5.

Per la precisione, la puntata di sabato 4 novembre sarà tutta al femminile per il talk condotto da Silvia Toffanin. Si parte, infatti, con un’intervista a un’icona del teatro e del cinema italiano come Monica Guerritore. Poi, in studio la burrascosa vita di Dayane Mello, ora raccontata nel suo primo libro “La bambina che dormiva sempre con la luce accesa”. Quindi, direttamente da “Terra Amara” Nazan Kesal, l’attrice turca che nella soap presta il volto al personaggio di Sevda. E ancora, la forza e la rinascita di Carolina Marconi e la storia d’amore tra Isobel e Cricca nata tra i banchi di “Amici”. Infine; spazio a Maria Antonietta Gregori, sorella di Mirella, scomparsa 40 anni fa a Roma a soli 15 anni, e la cui drammatica storia è stata associata a quella di Emanuela Orlandi.

Domenica 5 novembre, invece, a “Verissimo” ci sarà la prima intervista tv per Stefano Tacconi, colpito nell’aprile del 2022 da un aneurisma celebrale e ora finalmente tornato a casa, dopo un lugo periodo di riabilitazione. Ospiti in studio anche Iva Zanicchi, Fausto Leali e Benedetta Caretta tra i super capi squadra di “Io Canto Generation”, al via su Canale 5. Uniti nel lavoro e nella vita grazie ad “Amici” di Maria De Filippi: a "Verissimo" la splendida storia e il momento magico di Veronica Peparini e Andrea Muller. Infine, il percorso di vita, tra luci e ombre di Randi Ingerman.