“Verissimo”: gli ospiti di sabato 5 e domenica 6 novembre

Tutti personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Il 5 e il 6 novembre, come sempre su Canale 5 alle ore 16.30, torna il doppio appuntamento con il talk show del pomeriggio, “Verissimo”. In particolare, sabato 5 novembre, Silvia Toffanin incontrerà una delle protagoniste più longeve e amate della soap di Canale 5 “Beautiful”: Katherine Kelly Lang, ossia la mitica Brooke Logan. Inoltre, approfondirà il momento difficile di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style e intervisterà la simpatica attrice comica Paola Minaccioni. Infine, in studio a “Verissimo”, la vita e la carriera di Enrica Bonaccorti e l’attore Stefano Fresi, tra pochi giorni in sala con il film “The Land of dreams”.

Domenica 6 novembre "Verissimo", invece ospiterà Wanda Nara, che per la prima volta rompe il silenzio sulla crisi del suo matrimonio con Mauro Icardi, e la storica coppia formata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, che dal 9 novembre torna a condurre una nuova edizione di Zelig.

Inoltre, direttamente da “Grande Fratello Vip” arriverà l’intensa storia del campione di pallanuoto Amaurys Perez. E ancora, il toccante racconto, la forza e il ricordo di Margherita Rebuffoni, madre dell’indimenticabile Nadia Toffa. Infine, ospite del talk show la neo sposa Angela Melillo circondata dall’affetto delle sue amiche più care: Samantha De Grenet, Matilde Brandi, Milena Miconi, Manila Nazzaro e Gabriella Labate.