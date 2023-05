“Verissimo”: gli ospiti di sabato 6 e domenica 7 maggio 2023

Tutti i personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Con Diletta Leotta, Paola Barale e Bianca Atzei, sarà un weekend al femminile, ma non solo, quello di “Verissimo”, sabato 6 e domenica 7 maggio, alle 16.30 su Canale 5, che affiancherà ai tradizionali due appuntamenti anche quello di sabato 6 maggio, dalle ore 10.45 alle 15.45 circa, quando, in collaborazione con il TG5, seguirà in diretta l’incoronazione di Carlo III d’Inghilterra con Cesara Buonamici, Cristina Parodi, Antonio Caprarica e, in collegamento da Londra, Dario Maltese, Federico Gatti e Susanna Galeazzi.

In particolare, sabato 6 maggio, sarà ospite di Silvia Toffanin, Diletta Leotta, in attesa della sua prima bambina. In studio anche Elenoire Casalegno e Bianca Atzei con il compagno Stefano Corti, neo genitori del piccolo Noa Alexander. E, poi, prima intervista a “Verissimo” per Natalia Mastrota, figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota. E ancora, in studio: Francesco Pannofino e Beppe Carletti con gli splendidi 60 anni dei Nomadi.

Domenica 7 maggio, invece, “Verissimo” si aprirà con il racconto di Paola Barale, in uscita con il suo primo libro dal titolo “Non è poi la fine del mondo” e la storia di una bella amicizia, quella tra Milena Miconi, Manila Nazzaro, Matilde Brandi e Angela Melillo. Inoltre, direttamente da “Amici” di Maria De Filippi, la vita e il percorso artistico dei giudici Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Infine, intervista di coppia per Maria Grazia Cucinotta e il marito Giulio Violati.