“Verissimo”: gli ospiti di sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023

Lorella Cuccarini, Al Bano, Michelle Hunziker e Amanda Lear sono tra gli ospiti del doppio appuntamento con “Verissimo” di sabato 7 e domenica 8 ottobre, alle 16.30 su Canale 5.

In particolare sabato 7 ottobre a “Verissimo” saranno protagoniste la grande energia di Lorella Cuccarini, anche quest’anno professoressa di canto ad “Amici” di Maria De Filippi, le mille sfumature di Eleonora Giorgi e tutte le emozioni di Romina Carrisi. Inoltre Silvia Toffanin accoglierà Jolanda Renga, in libreria con il suo primo romanzo dal titolo “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia”. E ancora, in studio due volti noti ai tanti fan di “Terra Amara” l’attrice Melike Ipek Yalova, che interpreta il personaggio di Müjgan e Esra Dermancıoğlu, ossia la perfida zia Behice. Infine, si parla d’amore con Manila Nazzaro e il suo nuovo compagno Stefano.

Domenica 8 ottobre invece, “Verissimo” apre con la vita e i progetti di Al Bano, una delle più belle voci della musica italiana e anche Michelle Hunziker sarà ospite per raccontare i suoi prossimi impegni televisivi. In studio, inoltre, arrivano il carisma e il fascino senza tempo di Amanda Lear, l’intensa vita di Marisa Laurito ed Emanuel Lo, per il secondo anno professore di danza ad “Amici”.