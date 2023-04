“Verissimo”: gli ospiti di sabato 8 e domenica 9 aprile 2023

Tutti i personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Un pieno di ospiti per Silvia Toffanin anche sabato 8 e domenica 9 aprile, alle ore 16.30 su Canale 5, per il weekend di Pasqua in compagnia di “Verissimo”.

Sabato 8 aprile infatti saranno a “Verissimo”, Anna Valle e Giuseppe Zeno, dal 12 aprile su Canale 5 con la fiction “Luce dei tuoi occhi 2” e l’intenso racconto dell’ex “Iena” Elena Di Cioccio, in libreria con “Cattivo sangue”. In studio anche il talento di Samu, il ballerino eliminato nell’ultima puntata di “Amici” di Maria De Filippi. Inoltre, sarà ospite Michele Cucuzza, tornato sui banchi di scuola grazie al programma “Back to school”. Infine, spazio alla musica con l’ultimo singolo di Luigi Strangis e alla storia di una bella amicizia, quella tra Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli.

Invece, domenica 9 aprile a “Verissimo”, ci saranno tutte le emozioni di Michelle Hunziker, splendida neo nonna, tornata dietro al bancone di “Striscia la Notizia” in coppia con Gerry Scotti. Direttamente da “Amici” arriveranno poi i professori Arisa e Raimondo Todaro; si parlerà della vita tra luci e ombre di Pupo, in studio per la prima volta con la figlia Clara e del percorso artistico e personale di Eleonora Abbagnato, ex étoile dell’Opéra di Parigi, attualmente direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma. Infine, spazio alla simpatia di Orietta Berti, che ha appena concluso la sua esperienza come opinionista al “Grande Fratello Vip”.