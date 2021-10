“Verissimo”: gli ospiti di sabato 23 e domenica 24 ottobre

Il weekend in compagnia di Silvia Toffanin Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Continua su Canale 5 il doppio appuntamento con Verissimo, che sabato 23 e domenica 24 ottobre alle ore 16.30, terrà compagnia ai telespettatori del Biscione. Sabato saranno ospiti di Silvia Toffanin: Anna Valle, protagonista della fiction in onda su Canale 5 Luce dei miei occhi, Raimondo Todaro, new entry da quest’anno nella scuola di Amici in veste di professore di danza, Bianca Atzei, in un periodo particolarmente doloroso della sua vita e l’attore Lello Arena. Infine, in studio l’incredibile storia dell’attore Fabio Modugno.

Domenica, invece, saranno protagonisti del talk show pomeridiano: Romina Power in un’inedita intervista ritratto, il direttore di Chi e conduttore di Grande Fratello Vip Alfonso Signorini, Cesara Buonamici, tra i volti storici e più amati del TG5 e la cantante Lola Ponce con il marito Aaron Diaz.