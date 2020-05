“Verissimo – le storie” con Mara Venier e Ornella Vanoni

02 Maggio 2020 | 11:15 di Lorenzo Di Palma

Non sarà riproposta, come annunciato, l’intervista di Silvia Toffanin a Pamela Prati di un anno fa, nella puntata di Verissimo - le storie di sabato 2 maggio, alle ore 16 su Canale 5. L’annuncio della replica del teso faccia a faccia in cui la showgirl raccontava dei suoi progetti di matrimonio con il misterioso Mark Caltagirone, ha infatti riacceso le polemiche da parte della showgirl sarda, che già all’epoca aveva abbandonato lo studio, e la produzione Mediaset ha deciso quindi di abbandonare l’idea di riproporla.



Ci saranno invece i videomessaggi giunti da Alessandra Martines, che racconta come si sta vivendo la pandemia a Parigi, del calciatore spagnolo Alvaro Morata con la moglie Alice Campello che illustra la situazione a Madrid, passando per Heather Parisi che vive con la famiglia ad Hong Kong. Da Milano, invece, il messaggio di Kekko Silvestre e da Modena quello di Benji e Fede.



Inoltre, i telespettatori potranno rivedere le interviste a: Mara Venier, Ornella Vanoni e Martin Castrogiovanni. Infine, Barbara Alberti regalerà un suo pensiero, una riflessione, sull’amore in questo periodo.



Tocca quota 70, infine, il numero di artisti e personaggi che hanno voluto partecipare al grande coro virtuale #ImagineForVerissimo. Questa settimana canteranno tra gli altri: Katia Ricciarelli, Ron, Cristina D’Avena, Francesco Gabbani e da Amici19 Jacopo Ottonello e Francesco Bertoli.