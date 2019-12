«Verissimo»: Loredana Bertè e gli altri ospiti di sabato 7 dicembre

07 Dicembre 2019 | 09:13 di Angelo De Marinis

Per la prima volta sarà ospite di Verissimo, sabato 7 dicembre alle 16, Loredana Bertè che si racconta a Silvia Toffanin, partendo dagli esordi con Renato Zero e Mimì alle ultime esperienze, anche al cinema. In particolare confessa i suoi sensi di colpa per la tragica scomparsa della della sorella Mia Martini: “Provo una sofferenza continua, mi sento in colpa. Se le fossi stata più vicino magari le cose sarebbero potute andare diversamente. Non mi perdono di non aver usato il telefonino che lei mi aveva dato perché restassimo in contatto”. L’artista inoltre confida di non essere mai riuscita a superare la perdita della sorella: “Con Mimì è morta una parte di me. Quando sono sul palco la sento dentro e do tutto, anche se sono terrorizzata e ho gli attacchi di panico prima di uscire. Non respiro, ma penso a lei e poi esco. Dopo aver finito il concerto però, mi sento una persona migliore, sento di aver dato più di quello che potevo. Penso che Mimì oggi sarebbe orgogliosa di me”.

Accanto a lei, ospiti del talk show saranno anche Michelle Hunziker, che svelerà i retroscena della seconda edizione di All Together Now; Costanza Caracciolo che torna con il pancione e racconta l'emozione della seconda gravidanza ( “Aspetto una figlia femmina. Siamo felicissimi, non vediamo l’ora!”); Ilaria D'Amico, che verrà a raccontarsi a Verissimo per la prima volta, e gli attori Stefano Accorsi ed Edoardo Leo, protagonisti del nuovo film di Ozpetek La Dea Fortuna.