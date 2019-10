«Verissimo» ospita Heather Parisi, Virgina Raffaele e Pamela Camassa

26 Ottobre 2019 | 10:30 di Angelo De Marinis

Heather Parisi si racconta per la prima volta a Verissimo, sabato 26 ottobre su Canale 5 dalle 16, in un’intensa intervista con Silvia Toffanin, in cui parla dei momenti più emozionanti della sua vita e della sua carriera in Italia, ma anche della sua nuova vita a Honk Kong e della sua storica “rivale” Lorella Cuccarini, per la quale, dice, prova solo “indifferenza”.

In studio ci sarò poi Virginia Raffaele, tra le artiste più apprezzate del panorama italiano ed ora voce di Morticia nel film d’animazione La famiglia Addams.

Per la musica, invece, dopo un anno di assenza dai palchi italiani e un lungo tour in Sud America, Silvia Toffanin accoglie Riccardo Marcuzzo in arte Riki, fenomeno musicale esploso grazie ad Amici nel 2017, che racconterà del suo prossimo disco che uscirà il 10 gennaio 2020.

E ancora, ospite del talk show Francesco Arca, entrato da poco nel cast della terza stagione della fiction di Canale 5 L’isola di Pietro accanto a Gianni Morandi e Chiara Baschetti.

Infine, in studio la vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities Pamela Camassa con il compagno Filippo Bisciglia, anche lui tra i concorrenti del nuovo talent di Maria De Filippi. Un trionfo inaspettato per Pamela che dichiara: “Ho sempre sperato di vincere, come tutti i concorrenti, ma non c’è mai stato un momento in cui ho capito che ce l’avrei fatta. Grazie a questa esperienza sono venuti fuori tanti lati di me che io stessa non conoscevo”.