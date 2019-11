«Verissimo» ospita Simona Ventura e Benji & Fede

30 Novembre 2019 | 12:14 di Lorenzo Di Palma

Per la prima volta in un'intervista televisiva Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi saranno ospiti nella nuova puntata di Verissimo, sabato 30 novembre. A Silvia Toffanin, che chiede se ci sia in programma un matrimonio, Simona risponde: «È assolutamente nei piani, per cui succederà». Infine, su dove Simona Ventura si veda tra dieci anni, la conduttrice confida: «Ho iniziato a fare dei progetti con la mia casa di produzione. Tra dieci anni mi vedo più dietro le quinte che davanti, a fare scouting che mi è sempre piaciuto».

Dopo di loro sarà la volta di Francesco Scianna, protagonista della nuova serie di Canale 5, Il processo e di un’altra coppia, non più nella vita ma professionale, quella formata da Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere, che presenteranno il loro nuovo spettacolo teatrale, Il Cielo Sopra Il Letto.

Quindi dal regno di Frozen, arriveranno poi le doppiatrici italiane di Elsa e Anna, entrambe napoletane, ovvero Serena Autieri e Serena Rossi.

Infine, tornano nello studio di Verissimo il duo di cantanti Benji & Fede e il conduttore Daniele Bossari, nelle librerie con la sua nuova autobiografia La faccia nascosta della luce, un’autobiografia coraggiosa che ripercorre un periodo molto buio della sua vita.