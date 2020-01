«Verissimo»: ospiti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio

18 Gennaio 2020 | 11:23 di Angelo De Marinis

Iva Zanicchi festeggia i suoi 80 anni tornando nello studio di Verissimo nella puntata di sabato 18 gennaio alle 16. Dopo di lei sarà quindi ospite del talk show del pomeriggio di Canale 5 anche Cristiano Malgioglio.

Mentre verrà a raccontarsi in tv per la prima volta dopo l'incidente che l'ha coinvolto nel novembre 2018 dove ha perso la vita una donna, il cantante Michele Bravi che rompe il silenzio e spiega: “Quando succede qualcosa di così traumatico non si può pensare di uscirne da soli. L’amore non basta. Serve un percorso terapeutico e farsi aiutare per trovare il coraggio di affrontare la situazione con uno specialista. Ho seguito un metodo clinico per il trattamento dei grandi traumi - l'Emdr - che mi ha salvato e mi ha fatto tornare a parlare e a sentire”.

Infine, sarà ospite Sinisa Mihajlovic per raccontare la sua battaglia più grande, quella che sta combattendo contro la leucemia che l’ha colpito la scorsa estate, ma anche la sua storia di coraggio: “Per adesso la sto vincendo, anche se devo fare attenzione. Sta andando tutto bene, non sto più prendendo il cortisone e questo è importante. Sono passati 78 giorni dal trapianto di midollo osseo e i primi 100 giorni sono i più critici. Poi dopo è tutto in discesa, bisogna avere pazienza ancora per una ventina di giorni ma superarli sarebbe già un bel traguardo. Sono molto contento, non ci sono state complicazioni gravi e va benissimo così”.