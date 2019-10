«Verissimo»: ospiti Paolo Bonolis, Mahmood e Iva Zanicchi

19 Ottobre 2019 | 11:32 di Lorenzo Di Palma

Per la prima volta insieme in tv, protagonisti di un’inedita “intervista di coppia”, saranno ospiti a Verissimo, sabato 19 ottobre su Canale 5, Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, sposati da 18 anni ma insieme da ancora prima, per raccontare uno degli amori più solidi del mondo dello spettacolo, ma anche per parlare del primo libro di Bonolis, Perché parlavo da solo, una raccolta di scritti che racconta la sua storia, dalla carriera in televisione ai figli.

I due saranno seguiti dal racconto di vita di una cantante amatissima dal pubblico italiano: Iva Zanicchi, che pure presenta il suo libro, Nata di luna buona, un viaggio, dal secondo dopoguerra a oggi, attraverso la vita, gli incontri, gli aneddoti e la carriera di uno dei personaggi più amati della televisione italiana, partita da un piccolo paese in provincia di Reggio Emilia e finita a esibirsi su alcuni dei più prestigiosi palchi internazionali.

Quindi Silvia Toffanin incontrerà Mahmood, che dopo la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo continua a collezionare record su record. Infine, in studio Chiara Baschetti, la modella che è tra i protagonisti, con Gianni Morandi, della terza stagione della fiction di Canale 5 L’isola di Pietro.