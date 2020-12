“Verissimo”: ospiti Rita Rusic, Elisabetta Gregoraci e Stash

12 Dicembre 2020 | 11:22 di Angelo De Marinis

Appena usciti dalla casa del Grande Fratello Vip sono pronti per la tradizionale ospitata a Verissimo, sabato 11 dicembre a partire dalle 16 su Canale 5, sia Francesco Oppini che Elisabetta Gregoraci, gli unici concorrenti che, avuta la notizia del prolungamento del programma, hanno deciso di abbandonare comunque il reality in vista delle festività, per stare accanto ai loro cari.

Francesco Oppini sarà in compagnia della mamma Alba Parietti, mentre Elisabetta Gregoraci, racconta la gioia di tornare dal figlio Nathan Falco e confida le prime parole scambiate con l’ex marito Briatore: “Mi ha detto che sono stata coraggiosa. A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni”.

Ospiti di Silvia Toffanin saranno inoltre Stash dei The Kolors, da poco diventato papà, con la compagna Giulia Belmonte, e Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che si innamorarono durante lo scorso Grande Fratello Vip e sono ormai insieme da dieci mesi, anche loro insieme alla mamma di Paolo, Eleonora Giorgi.

Quindi Silvia Toffanin incontrerà, per un’intensa intervista, l’attrice e produttrice Rita Rusic. E in esclusiva si racconterà a Verissimo l’imprenditrice della moda Elisabetta Franchi.