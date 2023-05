“Verissimo”: puntata speciale per “Amici”

Il percorso e le esibizioni dei quattro finalisti di una delle edizioni del talent più viste degli ultimi anni Amici 22: i 4 Finalisti Credit: © Mediaset Lorenzo Di Palma







Sabato 20 maggio, alle 15.30 su Canale 5, Silvia Toffanin conduce una puntata “speciale” del suo “Verissimo”, tutta dedicata ai quattro finalisti della 22esima edizione di “Amici” di Maria De Filippi.

Al centro dello speciale le storie, il percorso e le esibizioni dei quattro concorrenti arrivati a sfidarsi nell’ultima puntata di una delle edizioni di “Amici” più viste degli ultimi anni.

In studio Mattia, il vincitore assoluto del talent, una rivincita che ha il sapore del sogno per il ballerino che, l’anno scorso, aveva dovuto abbandonare il programma per un infortunio.

E poi il talento di Angelina Mango, che si è aggiudicata il premio della critica, quello delle radio ed è la vincitrice per la categoria canto.

Non mancheranno le sorprese e le emozioni anche per gli altri due ragazzi arrivati in finale: la ballerina Isobel e il cantante Wax.

A commentare il percorso di crescita dei ragazzi i professori che li hanno accompagnati in questo bellissimo viaggio: da Raimondo Todaro a Lorella Cuccarini, da Alessandra Celentano ad Arisa.

In studio, inoltre, ci saranno anche i giudici Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.