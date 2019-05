A «Verissimo» ritorna Pamela Prati

11 Maggio 2019 | 08:59 di Redazione Sorrisi

L’incredibile epilogo della vicenda che coinvolge Pamela Prati sarà al centro del prossimo appuntamento, sabato 11 maggio alle ore 16.10 su Canale 5, con Verissimo. L’annuncio delle sue nozze e i dubbi sull’identità del suo promesso sposo, hanno infatti occupato per settimane giornali e trasmissioni tv.

Pamela Prati sarà in studio per rispondere al fuoco di fila di domande di Silvia Toffanin su questa intricata vicenda in una puntata che vede ospiti anche Michelle Hunziker e J-Ax, tra pochi giorni su Canale 5 con il nuovo talent canterino All Togheter Now, Toto Cutugno, per la prima volta a Verissimo, e la giornalista Barbara Palombelli.

Pamela Prati rispondendo al fuoco di fila di domande di Silvia Toffanin sul suo discusso matrimonio, ha dichiarato: «Tutto ciò mi ha distrutta. Abbiamo deciso di rimandare le nozze perché mancano gioia e serenità. Era tutto confermato: location, chiesa, testimoni: uno doveva essere Pingitore. L’altra, dopo l’impossibilità di Simona Ventura, ho pensato di farla fare a Pamela (Perricciolo ndr)».

Molto dimagrita e provata la Prati racconta: «Non riesco più a parlare. Dicono che sono stata truffata, plagiata, ma da chi? Io sono una donna di 60 anni e non vado in tv a dire bugie. Volevo condividere una gioia e invece ha portato solo dolore».

Ma poi incalzata dalla conduttrice, è uscita dallo studio, scatenando la reazione di Silvia Toffanin per poi ritornare sui suoi passi, rientrare in studio per mostrare solo alla conduttrice la foto di Marco Caltagirone: e rivelare un episodio scioccante: «Mi hanno fatto trovare l’acido fuori dalla porta di casa con un biglietto orrendo. Ma è tutto nelle mani di chi di dovere. Si sta esagerando».