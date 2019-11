«Verissimo»: Silvia Toffanin incontra Adriano Celentano

02 Novembre 2019 | 10:37 di Angelo De Marinis

Silvia Toffanin farà un'incursione negli studi dove si stanno svolgendo le prove di Adrian e da questa visita a sorpresa nascerà un incontro speciale con il grande Adriano Celentano, nell’appuntamento con Verissimo in onda dalle 16 su Canale 5 di sabato 2 novembre. Il cantante, compositore, attore, regista, produttore, ma soprattutto innovatore e provocatore torna in tv giovedì 7 novembre con il suo show-evento in prima serata su Canale 5.

Tra gli ospiti della puntata, invece, arriveranno in studio Gabriella Pession, protagonista della nuova serie Oltre la soglia, in onda su Canale 5 e lo chef a 7 stelle Bruno Barbieri che ad aprile lo chef ha pubblicato un libro, Domani sarà più buono, che come spiega Barbieri: “È dedicato ad uno dei temi più importanti del nostro tempo: il valore del cibo, la sostenibilità e la lotta agli sprechi”.

Grandi ritorni a Verissimo sono poi quello della showgirl Melissa Satta, che racconterà il riavvicinamento al marito Kevin Prince Boateng, e di Iva Zanicchi, che viene per la seconda parte del racconto sugli aneddoti più curiosi della sua vita, diventati anche un libro, Nata di luna buona. Accanto a loro, ospite di Silvia Toffanin sarà anche la coppia tutta da ridere formata da Katia Follesa e Angelo Pisani.