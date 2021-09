“Verissimo”: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Sabato e domenica in compagnia del talk show Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Per la seconda settimana, sabato 25 e domenica 26 settembre, alle ore 16.30 su Canale 5, ci sarà un doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che trascorrerà il weekend in compagnia di tanti ospiti.

Sabato 25 settembre saranno infatti in studio con lei: Kerem Bürsin, protagonista della seguitissima soap turca di Canale 5 Love is in the air, seguita da Diletta Leotta, Piero Chiambretti e due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2020: Luigi Busà oro nel karate a Tokyo e Veronica Yoko Plebani bronzo nel triathlon.

Domenica, invece, saranno protagonisti del talk show: Al Bano, appena diventato nonno per la terza volta, Claudio Amendola tra i giurati di Star in the star, Sonia Bruganelli opinionista del Grande Fratello Vip e, infine a Verissimo l’intenso racconto di vita di Carolina Marconi.