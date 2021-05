Verissimo: ultimo appuntamento con Mahmood ed Emma

Sarà l’ultimo appuntamento della stagione, quello con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin sabato 22 maggio su Canale 5, alle ore 15. Al talk show interverranno la vincitrice dell’ultima edizione di Amici, la ballerina Giulia Stabile, il secondo classificato Sangiovanni e gli altri finalisti del talent: Deddy, Aka7even e il ballerino Alessandro.

Si passerà quindi a un’intensa intervista a Emma che, dopo la lunga pausa forzata, sarà la prima artista a ripartire il 3 giugno con il suo tour: «Sono ansiosa, ma contentissima perché nonostante tutto stiamo riuscendo a portare a casa qualcosa di concreto», ha detto la cantante salentina: «Tutti gli operatori dello spettacolo che lavorano con me sono rimasti entusiasti quando ho annunciato che avrei ripreso a cantare. Era importante ripartire e farli lavorare nuovamente».

Inoltre, restando nel campo della musica, in attesa dell’uscita del suo prossimo album, sarà in studio per raccontarsi Mahmood che ha parlato dell’omotransfobia e all’approvazione del Ddl Zan: «Questa legge deve essere approvata per difendere soprattutto le persone che non possono farlo da sole. Tutti devono sentirsi sicuri nella nostra società», dice. E prosegue: «Esiste una violenza basata anche sull’ignoranza: aggredire due ragazzi che si baciano in metro o essere cacciati da casa perché si ama una persona dello stesso sesso è fortemente sbagliato».

Poi, direttamente da L’isola dei Famosi, sarà ospite Vera Gemma, una delle protagoniste di questa edizione del reality di Canale 5. E ancora, per la prima volta in studio, il racconto e la forza di Gessica Notaro. Infine, tornano in studio i Me contro te, ossia Luì e Sofì, coppia di youtuber e nella vita, diventata in poco tempo un vero e proprio mito per i bambini e gli adolescenti italiani.

Da sabato 29 maggio e per cinque settimane, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 sarà in onda con Verissimo-le storie, ovvero il replay delle più emozionanti interviste realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin e tanti contributi inediti e sorprese.